Minister De Crem: "Toeristische verplaatsingen naar België verboden, transport van goederen kan gewoon doorgaan"

"De boodschap is, blijf thuis en draag goed zorg voor jezelf. Wanneer je zorg draagt voor jezelf, draag je ook zorg voor de anderen. De regering is bijzonder bezorgd over de gezondheid van iedere burger. Tenslotte is er ook de afstandsregel. We vragen iedereen om anderhalve meter afstand te houden om zich te beschermen tegen het coronavirus", besluit De Crem.