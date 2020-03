Moeten journalisten bij de berichtgeving over het coronavirus paniek vermijden?

Als er dan toch kritiek was op programma’s dan is er één uitschieter : de uitzending van "Vandaag" op 12 maart. Dat was de eerste grote persconferentie met quarantainemaatregelen. Die viel toevallig in het uitzendmoment van "Vandaag" en er moest dus geïmproviseerd worden. Er werd iets te laat overgeschakeld naar de persconferentie en er was geen vertaling voorzien voor de delen van de persconferentie die in het Frans verliepen.

Bovendien werden de gesprekken na de persconferentie erg vaak onderbroken. Onderbreken ligt altijd moeilijk; veel kijkers vinden dat het dan te lastig wordt om het gesprek te volgen. Maar tegelijk zijn er ook vaak klachten als een presentator iets heeft laten “passeren” zonder onmiddellijk het tegenargument te geven. Klachten over onderbreken hebben vaak te maken met één moment uit het interview, terwijl er weinig aan de hand is als je het geheel bekijkt. Maar in het geval van de uitzending van "Vandaag" van 12 maart zeg ik: de klagers hadden gelijk, er is echt te veel onderbroken.