Nederlandse Eva Gerlach wint Herman de Coninckprijs voor poëzie

In een gesprek met Klara geeft Eva Gerlach ook een tip voor de lezer: “Als je poëzie leest, lees dan zo open mogelijk. Alleen dan kan alles samenkomen. In poëzie grijpt alles in elkaar, ook klank, ook vorm, ook betekenis. Alles hangt samen. Laat zo min mogelijk in de weg staan, laat het zijn werk doen. De beste manier om gedichten tot je te nemen is om je niet van tevoren op iets in te stellen.”