Nederlandse koning steekt hart onder de riem: "Coronavirus kunnen we niet stoppen, eenzaamheidsvirus wel"

Lees hier de boodschap van de Nederlandse koning Willem-Alexander:

Binnen enkele weken is ons dagelijkse leven drastisch veranderd. Het coronavirus raakt ons allemaal in Nederland, in de Caribische delen van het koninkrijk en in de hele wereld. Het meest getroffen zijn de mensen die ernstig ziek zijn en hun familie. We leven intens mee met de nabestaanden van de mensen die zijn overleden en met alle coronapatiënten thuis of in een ziekenhuis. We denken aan u in deze moeilijke tijd.



De maatregelen om de verspreiding van het virus af te remmen, zijn noodzakelijk en ingrijpend. Ik begrijp uw verdriet als u uw geliefde, uw moeder, vader, oma of opa niet kunt bezoeken in een verpleeghuis. Juist nu wilt u maar een ding, hun hand vasthouden en troost geven. Mensen leveren uitzonderlijke prestaties. Dat geldt natuurlijk voor onze artsen en verpleegkundigen. Terecht krijgt u veel waardering uit de hele samenleving. We zijn trots op onze zorgprofessionals en op de hele medische sector. Duizenden voormalig zorgverleners en andere vrijwilligers melden zich spontaan om bij te springen, fantastisch.

We mogen ook trots zijn op onze deskundigen en alle instellingen en experts die ons op basis van wetenschappelijk onderzoek en ervaringskennis de weg wijzen. Zij staan onder hoge druk. Het is belangrijk dat we hun het vertrouwen geven en alle aanwijzingen opvolgen. Zij hebben maar een doel voor ogen en dat is dat we samen zo goed mogelijk door deze crisis komen en dat de risico’s voor kwetsbare mensen zo klein mogelijk blijven.

We beseffen ook maar al te goed hoe onmisbaar mensen zijn die voorkomen dat onze samenleving stilvalt, mensen uit de logistiek, de supermarkten, de schoonmaak, de ICT, het onderwijs, de kinderopvang, het openbaar vervoer, de politie en alle andere mensen. Zonder u gaat het simpelweg niet. Heel veel dank.