Nieuwe richtlijnen bij geboorte: "Of partner blijft permanent in ziekenhuis of gaat naar huis en geen bezoek"

"Het is een noodzakelijke maatregel om onze zorgverleners, patiënten, maar ook de maatschappij te beschermen", zegt Gwenny Van Olmen van de materniteit van het AZ in Diest. "De mensen hebben natuurlijk heel wat vragen hierover, maar het kan niet anders. Gelukkig mogen moeder en kind nu sneller naar huis gaan als de bevalling vlot is verlopen en als ze medisch in orde zijn. En we merken dat ouders hiervan wel gebruik maken."