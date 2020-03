Voorzitter Olympisch comité Ingmar De Vos uit Kapellen: “De Olympische Zomerspelen gaan voorlopig door, maar we zijn voortdurend in overleg”

Ingmar De Vos is als lid van het IOC vaak in Genève. Daardoor ziet hij zijn vrouw en kinderen slechts vijf dagen per maand. Nu telewerken voor velen de norm is, is de situatie anders: “We hebben de kantoren in Zwitserland gesloten. Daarom werk ik nu van thuis uit, in Kapellen. Mijn gezin vindt het fijn vindt om mij eens wat langer te zien, ik trouwens ook, maar het is aanpassen. Ondertussen ben ik meer dan negen jaar weg uit België. Ik woon meestal in Zwitserland of reis de wereld rond.”