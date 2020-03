Ook wasserijen draaien op volle toeren: "Verpleegsters wisselen elke dag van kledij"

Omdat er elke dag meer mensen in het ziekenhuis terecht komen, moeten wasserijen nu meer zuiver linnengoed voorzien. Dat levert ook voor wasserij Sint-Joris in Gingelom heel wat extra werk op. “Enerzijds komen er heel veel beddenlakens binnen voor in de extra ruimtes die ziekenhuizen aan het bouwen zijn", vertelt zaakvoerder Raf Vanmechelen. “Daarnaast wassen we heel veel arbeidskledij. Verpleegsters wisselen bijvoorbeeld zeer vaak van kledij. Dan heb je nog de rusthuizen die ervoor kiezen om het wassen van alle persoonlijke spullen over te laten aan wasserijen. Zo voorkomen ze dat het personeel risico loopt op infectie.”