Oostenrijks ski-oord Ischgl, broeihaard van het coronavirus in Europa

Steeds meer grenzen tussen Europese lidstaten worden gecontroleerd, gefilterd of gesloten. Dat is nieuw, want toen de skitoeristen na de krokusvakantie terugkeerden naar huis, werd er niet of nauwelijks gecontroleerd. Wie zich afvraagt hoe het coronavirus zo is kunnen beginnen te woekeren in België, komt onder meer uit bij het Oostenrijkse ski-oord Ischgl, het Ibiza van de Oostenrijkse Alpen. Hoe dat precies in zijn werk is gegaan, ontdekt u in de reportage van "Terzake" hierboven.