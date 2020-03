Open brief van Belgische handelaars: "Koop in deze tijden bij Belgische webwinkels"

Of retailers nu zelf hebben beslist om winkels te sluiten in de strijd tegen deze onzichtbare vijand is in het verdere schema niet langer relevant. 2020 zal voor alle retailers, groot en klein, een verloren jaar zijn. Maar niettegenstaande de zekerheid van de zich opstapelende verliezen blijven wij ten dienste staan van de Belgische consument. Onze webshops blijven de volgende weken open en zullen, zoals u gewoon bent van onze winkels, hun uiterste best doen om uw verwachtingen maximaal te vervullen.



In een periode vol onzekerheid en angst om ziek te worden, moet onze dank in die context uitgaan naar onze medewerkers in de distributiecentra, die in moeilijke omstandigheden hun best mogelijke inspanningen leveren. Tienduizenden, mogelijks méér dan honderdduizend, van hun winkelcollega’s wacht wellicht weken van onzekerheid en tijdelijke werkloosheid. In deze omstandigheden gaat onze dank ook uit naar de mensen uit de transportsector en de post- en koeriersbedrijven, die zorgen voor de levering van al die goederen.