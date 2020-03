"Laat de huur van horeca- en winkelpanden tijdelijk vallen", vragen Horeca Oost-Vlaanderen en UNIZO Oost-Vlaanderen 

De Vlaamse regering beloofde eerder ook al steun: 4.000 euro voor een zaak die helemaal dicht moet. Maar volgens de koepels is dat niet genoeg, ze vragen daarom solidariteit. Tim Joiris: "We gaan de kleine zelfstandigen nooit volledig kunnen helpen, maar alle kleine beetjes helpen. Op dit moment huur doorrekenen, dat is een enorm grote kost, zeker wanneer ze helemaal geen inkomsten hebben. De huur laten vallen zou hen al meer ademruimte geven."