Politie Kempenland zet drone in om naleving coronamaatregelen te controleren

Er zijn op dit moment geen problemen met de opvolging van de coronamaatregelen in Hechtel-Eksel, Leopoldsburg en Peer. Maar zo'n drone is wel handig om bijvoorbeeld het samenscholingsverbod te controleren, vindt de politie.

"Het is belangrijk dat iedereen zich aan de afspraken houdt", zegt burgemeester Steven Matheï (CD&V) van Peer en voorzitter van politiezone Kempenland. "Het is de enige manier om het virus in te dijken."

"De drones kunnen een groot gebied scannen", gaat Matheï verder, "en als er te veel mensen samen zijn, kan de politie ter plaatse een controle uitvoeren, en indien nodig ingrijpen."