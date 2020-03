Professor Koen Schoors over economische impact coronacrisis: "Recessie is onvermijdelijk, maar buffer is nodig"

De professor economie Koen Schoors van de UGent heeft in "Terzake" de verschillende financiële steunmaatregelen van de overheid voor werknemers en bedrijven in tijden van coronacrisis verdedigd. De steunmaatregelen zijn nodig om de economie niet volledig in elkaar te laten storten.

"De economie zal ongetwijfeld vertragen. We krijgen zeker en vast een recessie. Dat is onvermijdelijk. De vraag is hoe kunnen we zo goed mogelijk een buffer voorzien zodat de economie niet in elkaar stort. Gelukkig heeft België daarvoor een aantal mechanismen die we kunnen inzetten. Het meest logische is de tijdelijke werkloosheid. Eigenlijk is dat een vervangingsinkomen dat dicht in de buurt komt van een basisinkomen. Als je het aanvraagt, krijg je het bijna automatisch. Op die manier ben je uit de zorgen", zegt Koen Schoors.

"Ook de uitkering voor economische werkloosheid is verhoogd. Dat is zeventig procent van het inkomen, verhoogd met 150 euro. Die maatregelen kosten veel geld, maar dat is nu voor een keer niet wat er toe doet. De overheid schept een buffer voor de bevolking en de bedrijven en die wordt betaald met schuld."