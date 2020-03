Provinciale domeinen gaan volledig dicht voor bezoekers: ook wandelen mag niet meer

Sommige domeinen zoals het Bulskampveld in Beernem, het Tillegembos in Brugge en de Gavers in Harelbeke en Deerlijk zijn groot. Die kan je onmogelijk helemaal fysiek afsluiten. Gedeputeerde Jurgen Vanlerberghe: "Daar gaan we de parking afsluiten en dit duidelijk melden aan de hoofdingang. We kunnen geen 2000 hectare groen met zijpaadjes afsluiten, maar we zullen ervoor zorgen dat het wel duidelijk zal zijn voor iedereen." De provincie laat weten dat er wel degelijk gecontroleerd zal worden om zeker te zijn dat niemand nog gaat wandelen in de provinciedomeinen.