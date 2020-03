Provincie West-Vlaanderen gaat strenger controleren aan de grens

De gouverneur gaat ook nog eens contact opnemen met de overheidsinstanties van Nederland en Frankrijk.

Er komen dus strengere controles op de E17 in Rekkem en op de E40 in Adinkerke. De politie van Knokke-Heist en Damme controleert de grens met Nederland met camera's en patrouilles. De camera's registreren beweging op de weg, en op basis daarvan kan de politie gericht patrouilleren. Er staan nu ook digitale borden om de mensen te sensibiliseren om de grens niet over te steken als dat niet noodzakelijk is.