Sepideh Sedaghatnia viert Perzisch Nieuwjaar voor het eerst zonder familie door corona

“Het is de eerste keer dat ik Noroez zonder mijn familie vier”, zegt Sepideh Sedghatnia in “Start je dag”. De bekende Antwerpse sommelier met Iraanse roots postte vannacht een filmpje op Instagram van een feestelijk gedekte tafel. Alhoewel, feest in tijden van corona? “Dit is nog nooit gebeurd op Noroez en voelt heel bijzonder aan. Ik durf mijn ouders ook niet te bezoeken. Nochtans is mijn vader morgen jarig”, betreurt ze.

Sepideh heeft vanmorgen vroeg toch al goed gevierd. “Ik ben hier alleen met mijn vriend. We zijn bijna 18 jaar een koppel en het is de eerste keer dat we zo’n lange tijd samen thuis zijn. Maar tot nu toe verloopt alles zonder problemen”, lacht ze. "We zitten al aan onze tweede fles champagne."