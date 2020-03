Tijd zat om te bingewatchen: van "Lost girls" tot "The loudest voice", de beste films en series op een rij 

Nog een film met een #MeToo-link is "Lost girls", over het waargebeurde verhaal van een seriemoordenaar die jacht maakte op prostituees. De film is te zien op Netflix, net zoals de ondergewaardeerde klassieker "The age of innocence" (1993) van Martin Scorsese. Daarin spelen Michelle Pfeiffer en Daniel Day-Lewis minnaars die hun liefde niet kunnen waarmaken in het New York van 1870.