Stages in woonzorgcentra gaan toch door voor leerlingen uit Dendermonde

Directeur Tomas De Wilde: "In eerste instantie hadden we alles opgeschort. Maar het personeel in de zorgsector heeft momenteel het water aan de lippen staan, dus het leek ons sneu om hen die extra helpende handen te ontnemen." Daarmee volgen ze het advies van de overheid, want die schrijft voor om alle stages te annuleren, behalve die in de zorgcentra.