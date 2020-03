Opvallende coronasamenwerking: taxibedrijf en frituur leveren samen frietjes aan huis in Zaventem

Voor het taxibedrijf is het eerder een symbolische actie. "Op deze manier kunnen we nog een drietal chauffeurs aan het werk houden. Maar alle anderen zitten nu thuis zonder werk. Wij organiseren vooral vervoer naar de luchthaven en schoolvervoer, dat valt nu allemaal weg. Met de leveringen van de frietjes kunnen we een paar mensen nog even aan het werk houden," aldus Walter.

Of er in de taxi's dan geen frietgeur zal blijven hangen? "Neen hoor, ook daar hebben we aan gedacht. We rijden enkel met reserve taxi's waar geen mensen meer in vervoerd worden. En wanneer alles achter de rug is, krijgen ze een stevige beurt in de carwash."