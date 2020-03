Transportsector zit door corona even in piekperiode maar vreest het dal

Pieter Denys verwacht dat over enkel weken de vraag van de grootwarenhuizen zal terugvallen. "Op een bepaald moment zullen de mensen wel voldoende stock in huis hebben, dan zal het volume opdrachten van de grootwarenhuizen dalen. De andere sectoren kampen met toeleveringsproblemen en zullen mettertijd hun klanten ook niet meer kunnen beleveren, dus uiteindelijk zullen we een daling zien in het transport"