UGent onderzoekt wat de coronacrisis met ons doet: “Het vormt een bedreiging, maar het biedt ook kansen”

“In ons onderzoek focussen we ons op vier pijlers. We kijken naar de onzekerheid die nu knaagt. Dat gaat zowel over financiële onzekerheid als over de angst om ziek te worden. We kijken ook naar de verbondenheid die ontstaat; de solidariteitsacties die als paddenstoelen uit de grond schieten. We onderzoeken ook waar mensen nu tijd voor maken. Door deze crisis vinden een aantal mensen misschien eindelijk de tijd om een fotoalbum te maken. En als laatste kijken we ook naar de motivatie van mensen. Wat zorgt ervoor dat ze de regels die de maatschappij hen oplegt al dan niet volgen.”