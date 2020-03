UHasselt geeft dit schooljaar geen les meer op campussen, enkel online

Studieduurverlenging willen de universiteiten ook vermijden: "We willen niet dat de studenten vakken zullen moeten meenemen naar volgend jaar door deze situatie", zegt De Schepper. "De voorwaarden zijn niet zo simpel als we ze allemaal willen combineren. Het zal zeker nodig zijn om af te stappen van de klassieke examens en misschien meer gebruik te maken van permanente evaluatie waar dat kan of met werkstukken."