'Visboeren' uit Antwerpen veroordeeld voor cocaïnesmokkel

In Antwerpen zijn vier leden van een bekende Marokkaanse familie veroordeeld voor cocaïnesmokkel. Ze hadden vijf viswinkels in Antwerpen en gebruikten die als dekmantel voor hun drugspraktijken. Want naast het verkopen van vis hielden ze zich ook bezig met het smokkelen van cocaïne vanuit Zuid-Amerika naar de haven van Antwerpen. Met de opbrengsten kochten ze vastgoed in Marokko, waaronder een appartement in het Hilton hotel in Tanger. De vier ontkenden dat ze iets te maken hadden met drugshandel maar de rechter geloofde hen niet. Ze kregen acht, zes en vier jaar cel en een geldboete van 40.000 euro. 1.6 miljoen euro aan drugsgeld werd verbeurd verklaard.