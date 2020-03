Vlaamse universiteiten geven enkel nog digitaal les, aula's blijven dicht

Dezelfde signalen vanuit Gent: "Eigenlijk konden we niet anders dan dat beslissen. We moesten duidelijkheid verschaffen. We zien de coronacrisis niet snel verdwijnen, dus moesten we onze lesgevers en studenten duidelijkheid brengen. Afstandsonderwijs dus", meent Rik Van de Walle, de rector van de UGent.

En hoe wordt alles nu aangepakt, in Gent bijvoorbeeld? "Zoveel mogelijk kiezen we voor permanente evaluaties. Voor de practica van het tweede semester zullen alternatieve opdrachten worden uitgewerkt, die vanop afstand kunnen uitgevoerd worden. En wie problemen heeft met de gegevensverzameling voor pakweg een masterproef, kan in samenspraak met haar of zijn promotor heroriënteren of uitstel vragen om in te dienen. Het wordt niet gemakkelijk, neen. Maar moeilijk gaat ook."

"Studenten mogen niet fysiek naar een stageplaats. Stages kunnen enkel vanop afstand, al dan niet aangevuld met alternatieve stageopdrachten." Ook dat is wennen voor de universiteiten en dat was al zeker niet het idee van de vele duizenden stagiairs.

"Wij beraden ons intern en in de loop van volgende week zullen we vanuit de UGent meedelen hoe we de examens zullen aanpakken", besluit Van de Walle. Een gelijkaardige communicatie is te verwachten vanuit de andere universiteiten.