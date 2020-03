Waterexpert UGent roept op geen flessenwater te hamsteren: "Kraanwater is 100 procent veilig"

Dr. Marjolein Vanoppen wil duidelijkheid scheppen over de waterveiligheid. Ze merkt ook in haar eigen omgeving dat niet iedereen even goed op de hoogte is. Toen een collega flessenwater begon te hamsteren, besloot ze in te grijpen: “Ik heb die persoon aangesproken en uitgelegd waar ons kraanwater vandaan komt. Er is geen enkele reden tot bezorgdheid. Water uit de kraan is perfect veilig. Het virus verspreidt zich niet via water en kan er moeilijk in overleven. Om echt alle risico’s te vermijden wordt ons kraanwater voor gebruik ook nog gezuiverd en gedesinfecteerd. Het is perfect veilig.”