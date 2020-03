Werken op E314 in Leuven uitgesteld, ook in centrum Leuven werken stopgezet

Ook op andere plaatsen in Leuven zijn een aantal werken stopgezet. Dat is het geval met de werken in de Mechelsestraat, het Hoornplein, het fietspad langs de Lüdenscheidsingel en de Parkwerkbrug over de sporen. De werken aan de fietsenstalling onder het Martelarenplein zullen eveneens binnenkort worden stopgezet. Dat is ook het geval met de werken aan de fietspaden langs de Aarschotsesteenweg. Ook de waterfontein op het Hooverplein kan voorlopig niet worden opgestart.