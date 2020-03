"Zelfs als je ergens ging plassen, was je bang dat er een cameraploeg opdook"

Sharon: "Nee, ik heb geen enkele spijt dat we die serie gemaakt hebben. We zijn er ook mee gestopt op het moment dat het voor de kinderen het beste moment was. Voor het tijdperk dat sociale media alles gingen bepalen. Omdat mensen daar zo wreed kunnen zijn. Het was al erg met de pers die ons evalueerde, wat zou het zijn geweest mochten jan en alleman hun meningen hebben mogen spuien? Nu kan ik erop terugkijken met het gevoel van: "Het was de leukste tijd die we ons hadden kunnen indenken."" (SiriusXM)

Dat het leuk was moge blijken uit deze selectie van korte fragmenten uit "The Osbournes", die in 2002 een 'Primetime Emmy Award for Outstanding Reality Program' won:

"Waarom verkopen ze mij geen gewoon 'fucking' televisietoestel?"