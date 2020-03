1 dag na grote volkstoeloop gaat Australië populairste strand sluiten

In Australië gaat een van de populairse stranden van het land dicht. Tot gisteren trokken nog vele duizenden mensen naar Bondi Beach in Sydney. De verontwaardiging was zo groot, dat het stadsbestuur meteen ingreep. Bondi Beach wordt voorlopig gesloten om de verdere verspreiding van het nieuwe coronavirus tegen te gaan. Strandwachters gaan voortaan het aantal mensen op het strand tellen. Loopt dat aantal op, dan wordt het strand opnieuw gesloten.