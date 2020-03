75 jaar geleden: de grootste opsluitingsoperatie in de Belgische geschiedenis

In de nasleep van de oorlog worden ongeveer 70.000 mensen op verdenking van collaboratie gearresteerd en in provisorisch opgerichte gevangenkampen opgesloten. Deze grootschalige opsluiting is het antwoord op de eveneens omvangrijke binnenlandse collaboratie met de Duitse bezetter. Tijdens haar ballingschap in Londen heeft de regering al voorbereidingen getroffen voor deze grootste opsluitingsoperatie in de Belgische geschiedenis. Maar de praktijk blijkt weerbarstig.

Al in Londen vreest de regering dat het geweld dat tijdens de bezetting had plaatsgevonden na de bevrijding zich zou doorzetten. Dat is in de eerste dagen na de bevrijding ook effectief het geval. Met veel lawaai worden verdachten uit hun huizen gehaald, door de stad gedreven en op een centrale plek te kijk gezet. Een jongen uit een gezin dat in de buurt als Duitsgezind bekend staat, schrijft in zijn dagboek: “Toen wij buiten kwamen ontstond er een geroep en getier van belang. Heel Antwerpen was hier bijeengekomen om de zwarte beesten te zien. Met van alles werd naar onze hoofden gesmeten, men speekte en rochelde naar ons”.