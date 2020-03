"Blijf in uw kot"-maatregelen inspireren komiek Johnny Trash voor coronalied

Johnny Trash raakte een aantal jaren geleden bekend bij het grote publiek dankzij een finaleplaats in de tv-wedstrijd Belgium's Got Talent. Eén van de nummers waarmee hij toen scoorde heet "Damagni (van mijn vriendin)". De komiek raakte geïnspireerd door alle voorzorgsmaatregelen die we momenteel met zijn allen moeten nemen om de verdere verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Het resultaat is deze parodie op zijn eigen nummer, "Damagni van corona".