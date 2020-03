Corona kan 3 dagen overleven op plastic, maar dat is lang niet het hele verhaal

Volgens de onderzoekers waren hun aerosols vergelijkbaar met wat men bij menselijke patiënten kan aantreffen, maar uiteraard is het zo dat als ze met een grotere hoeveelheid virussen begonnen zouden zijn, het langer zou geduurd hebben vooraleer men geen leefbare virussen meer kon vinden.

Daar staat tegenover dat het experiment is uitgevoerd bij een nagenoeg constante temperatuur tussen 21 en 23 graden en een constante luchtvochtigheid van 40 procent en 60 procent voor de aerosols.

Dat zijn erg kunstmatige omstandigheden en het lijdt weinig twijfel dat het virus minder lang zal blijven leven bijvoorbeeld op een pakje of een brief in de post, die in open lucht komt, en in een kouder of warmer klimaat.

De onderzoekers willen nu nog verder onderzoek doen naar het overleven van het virus onder verschillende omstandigheden wat temperatuur en luchtvochtigheid betreft, en ze willen het ook vergelijken met het griepvirus. Ook in de University of Utah in de VS loopt een dergelijk onderzoek.

Wat ook de uitkomst is van die verschillende onderzoeken, als u zich onzeker voelt na het uitpakken van in plastic verpakte boodschappen of het openen van een pakje of een briefomslag, is er een eenvoudige en afdoende oplossing: handen goed wassen gedurende 20 seconden met zeep en water.

De brief met de data van de Amerikaanse onderzoekers van het National Institute of Allergy and Infectious Diseases, de Princeton University, de University of California, Los Angeles en Centers for Disease Control and Prevention, Atlanta is gepubliceerd in het New England Journal of Medicine.