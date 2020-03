Opnieuw triest record in Italië: 793 doden in één dag, Nederland laat geen vluchten van Spanje meer toe

Spoedartsen krijgen opvallend minder patiënten over de vloer. Voor een deel is dat logisch, omdat er minder sport-, verkeers- en arbeidsongevallen zijn. Maar artsen zien ook een aantal andere patiënten niet verschijnen, ook kinderartsen. "Misschien gaan ouders ervan uit dat hun kind het coronavirus heeft als het ziek is. Alleen: het coronavirus verloopt bij kinderen heel mild", zegt Petra Schelstraete, specialist infectieziekten kinderen van Ugent. "Als kinderen echt ziek zijn, moeten ze een arts raadplegen."

Hoe dan ook is er in elk ziekenhuis en elke spoeddienst een apart circuit voor coronapatiënten en niet-coronapatiënten. "In andere landen zien we dat de piek van coronapatiënten ook een impact heeft op de verzorging van andere patiënten. Dat is iets wat we hier net niet willen", zegt Geert Meyfroidt, hoofd van de intensieve zorgen van het UZ Leuven.