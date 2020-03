Wanneer komt de piek? "Nog te vroeg om het effect van maatregelen te zien maar ze zullen zéker impact hebben"

Viroloog Steven Van Gucht benadrukt dat de piek in aantal besmettingen/dodelijke slachtoffers moeilijk te voorspellen is. "Het kan een tijdje duren. Met de genomen maatregelen hebben we zeker een sterke impact op het verdere verloop. Maar door onze maatregelen vlakken we ook de piek af én verleggen we de piek in tijd."



Hoelang gaan de maatregelen van de overheid van kracht blijven? "Dat hangt af van de cijfers, maar hou er rekening mee dat we ná 5 april niet alle maatregelen gaan kunnen loslaten. Welke maatregelen dat zullen zijn? Dat hangt af van de evaluatie van de komende dagen en weken."