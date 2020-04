"Zet me in op gevaarlijke plaats of laat me mondmaskers stikken": gevangenen willen zich nuttig maken in coronacrisis

Hij neemt het woord: “Als ik de beelden op de televisie zie, dan krijg ik zo’n groot verlangen om me nuttig te maken. Ik ben jong en gezond. Ik rook niet en gebruik geen drugs. Zet me in, als het moet op een gevaarlijke plaats. Ik zal misschien ziek worden, maar ik zal dat overwinnen en genezen. Ik kan nu iets betekenen. Misschien kan ik een heel klein beetje van mijn fouten goed maken. Ik wil zo graag iets betekenen. Regel iets. Ik kom elke avond terug en dan ga ik in isolatie. Of laat me mondmaskers stikken. Dag en nacht als het moet. Maar laat me in deze tijden aub niet zinloos zijn.”