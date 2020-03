Professor intensieve zorg: "We hebben het geluk dat we ons hebben kunnen voorbereiden"

"We hebben het geluk dat we ons hebben kunnen voorbereiden", aldus Meyfroidt. "We hebben alle geplande ingrepen en consultaties uitgesteld, waardoor we op 1 week tijd heel veel capaciteit hebben gecreëerd. Daarbij hebben we ook letterlijk gebouwd: we hebben nieuwe afdelingen gemaakt die we moeten afsluiten van de andere afdelingen."

"In alle Belgische ziekenhuizen was het een halve werf. Er zijn overal wanden geplaatst. Er is een gigantische inspanning gebeurd door een gigantische groep mensen: verplegend personeel, techniekers, poetspersoneel, ziekenhuishygiënisten. Zij hebben op een week tijd wonderen verricht. Waarschijnlijk één van de grootste operaties in de Belgische gezondheidszorg van de voorbije decennia."