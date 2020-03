Zes schapen doodgebeten in Pelt: "Schapenhouders, plaats schrikdraad, want wolven zwemmen"

"Na twee jaren aanwezigheid van wolven in Limburg moeten veehouders, en in het bijzonder schapenhouders, denken in termen van "hoe hou ik mijn dieren binnen en de wolven buiten". Het is bijvoorbeeld niet omdat schapen niet over een sloot of beek durven, dat je aan die zijde van een weiland de omheining kunt weglaten. Onze wolven hebben al vaak de Elbe, de Rijn en de Maas overgezwommen. Dan zal onze rivier de Dommel ook geen barrière zijn. Alleen schrikdraad houdt ze tegen," aldus Jan Loos.



Hij doet nogmaals een oproep dat alle schapenhouders snel hun schrikdraadrasters verbeteren of nieuwe plaatsen. "We moeten immers absoluut voorkomen dat wolven zich op vee gaan oriënteren. Dat is een collectieve verantwoordelijkheid van alle schapenhouders. Zolang enkelingen het niet doen, blijft de wolf schapen pakken en zal hij schapen niet associëren met een elektrische schok, terwijl dat net de bedoeling moet zijn."