450 Belgische militairen door coronacrisis verplicht langer op missie in buitenland

Niet iedereen is opgezet met het gedwongen langer verblijf, al is er wel begrip. Tineke bijvoorbeeld, werkt in een huisartsenpraktijk en heeft drie jonge kinderen. Normaal had haar man dit weekend moeten terugkomen uit Afghanistan. “Natuurlijk is het lastig als moeder alleen, zeker wanneer je verwachtingen had dat je man terug zou komen. Zeker in deze periode. “



Ze is niet opgezet met de manke communicatie van Defensie. “Er was een telefoontje, mijn had ook iets “horen waaien”, maar officiële communicatie is er niet”. Ook niet over hoelang dit gaat duren, en welke maatregelen er genomen worden. Niet makkelijk voor ons, want van ons wordt verwacht dat wij onze mannen daar moreel bijstaan."