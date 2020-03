"Alsof corona niet genoeg was": aardbeving treft Kroatische hoofdstad Zagreb, spits van kathedraal afgebroken

De eerste beving trof de stad na 6 uur en had een magnitude van 5,3. Rond 7 uur volgde een tweede schok met magnitude van 5. Volgens het Europees-Mediterraans Seismologisch Centrum bevond het epicentrum zich 7 kilometer ten noorden van Zagreb. De schok was voelbaar in de buurlanden, in het zuiden van Oostenrijk en Slovenië.

Via het internet spraken we met Dubravka Mikulandric- Brekalo, een Kroatische vrouw die aan de rand van Zagreb woont."Rond half zeven begon de kamer ineens te beven", vertelt de vrouw. "De fotokaders vielen van de muur. Sommige dingen waren kapot. Bij ons viel het mee in tegenstelling tot de stad. Daar zijn daken ingestort."