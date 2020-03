Na de 793 doden op één dag: Italië gaat in lockdown "in Wuhan-stijl":  bedrijven moeten twee weken dicht

"We vertragen de productieve motor van het land, maar we stoppen deze niet", zei Conte, die het had over "de ernstigste crisis die het land sinds de Tweede Wereldoorlog heeft doorgemaakt".



"De genomen maatregelen hebben tijd nodig voor ze resultaat opleveren. We moeten al deze regels met geduld en vertrouwen blijven respecteren", vervolgde de premier. "Ze zijn ernstig, ik weet het. Maar we hebben geen alternatief. Het is de enige manier om onszelf en degenen van wie we houden te beschermen."