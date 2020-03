Beperkte herdenking slachtoffers aanslagen 22 maart door coronavirus

Tijdens de plechtigheid werd er voldoende sociale afstand gehouden en de pers was in zeer beperkte mate aanwezig. De overige herdenkingsmomenten die gepland stonden in Brussels Airport, metrostation Maalbeek en ook in Résidence Palace werden geannuleerd.

Bij de aanslagen door zelfmoordterroristen in de luchthaven van Zaventem en het metrostation Maalbeek kwamen 32 mensen om het leven. Er vielen meer dan 300 gewonden. Het proces over de aanslagen wordt ten vroegste over anderhalf jaar verwacht.

Herbekijk hieronder de reportage uit het Journaal van 13u met Karen Northshield, die zwaargewond raakte bij de aanslag in de luchthaven van Zaventem.