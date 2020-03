Besmettingshaard in rusthuis in Sint-Gillis-Waas: 1 dode, 19 bewoners vertonen symptomen

"Er is een uitbraak van corona vastgesteld in een woonzorgcentrum in Sint-Gillis-Waas", dat vertelt Joris Moonen van het agentschap Zorg en Gezondheid. "Een van de bewoners is overleden en negentien andere vertonen ziektesymptomen. Drie van hen die naar het ziekenhuis zijn gevoerd, hebben positief getest, en we gaan ervan uit dat de anderen met ziektesymptomen ook besmet zijn."

Het rusthuis doet al het nodige om de uitbraak zo snel mogelijk te beheersen en zoveel mogelijk verdere besmettingen te vermijden: "Het komt er nu op aan om de richtlijnen die al van kracht waren, zeer doorgedreven verder te zetten. Isolatie van wie ziek is, doorgedreven hygiëne en een verhoogde waakzaamheid voor symptomen."

"Daarnaast zullen wij ook dagelijks in contact blijven met het woonzorgcentrum om te bekijken of extra maatregelen nodig zijn, en of er voor andere bewoners nog bijkomende isolatiemaatregelen getroffen moeten worden", aldus Moonen.