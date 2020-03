Is deze "coronaregering" opstap naar regering met groenen en socialisten? CD&V: "Geen afspraken over gemaakt"

Sommigen denken dan ook dat de tijdelijke regering onder MR-premier Sophie Wilmès een opstapje is om de N-VA ook de rest van de komende vijf jaar buitenspel te zetten.

Professor politicologie Carl Devos van de UGent spreekt in dat kader van een "vivaldisering". Dat verwijst naar de naam voor een regering zonder de N-VA. Die zogenoemde "Vivaldi-coalitie" met socialisten, groenen, liberalen en CD&V zou dan in de steigers worden gezet na zes maanden met deze "coronaregering".

Maar CD&V-voorzitter Joachim Coens benadrukt dat daarover geen afspraken zijn gemaakt. "Vivaldi gaat over vier seizoenen (Coens verwijst naar het vioolconcert van de componist Vivaldi met de naam "De vier jaargetijden", red.), en we zijn al het tweede seizoen. We gaan nog naar de zomer en straks zitten we in de herfst. Daarover gaat het wat mij betreft niet. Er zijn daar wat mij betreft geen enkele afspraken of voorafnames over gemaakt", verzekert hij.

