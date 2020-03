DE FOYER #25: over de aanpak van corona in de Wetstraat, de wetenschap en bij patiënten thuis

Europees president Charles Michel (MR) sprak met ons over de aanpak van de EU na de getuigenissen van actrice Ann Ceurvels en Matthias Van Oost over hun strijd tegen het coronavirus. Minister van volksgezondheid Maggie De Block (Open VLD) geeft de laatste stand van zaken over de Belgische gezondheidszorg.

Regisseur Benjamin Royaards vertelt ons over zijn leven in de Noord-Italiaanse stad Bergamo en verpleegkundige Ilse Van Bockstaele doet verslag vanop de spoeddienst in een ziekenhuis in Coslada nabij de Spaanse hoofdstad Madrid waar zij woont en werkt.