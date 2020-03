Verpleegkundige vat hectische week samen: "Voor politieke partijen zijn we nu helden. Maar ná de coronacrisis?"

In het hele land krijgen hulpverleners applaus voor hun zware en risicovolle werk. "Dat gevoel van samenhorigheid in de maatschappij dat doet geweldig veel deugd. En het gaat niet alleen over verpleegkundigen (ook leerkrachten, postbodes, vuilnismannen, winkelbedienden, enz. worden geloofd, red.)", zegt Calluy dankbaar.

Toch stelt ze zich ook vragen bij dat plotse "heldenstatuut". "Voor élke politieke partij zijn we nu helden. Vraag is: gaan we na de crisis ook nog de helden blijven? Dat is een onzekerheid. De gezondheidssector is een zwakke schakel in de maatschappij. Als verpleegkundige met het hart op de juiste plaats ga je nooit staken. Dat is onze zwakte en dat weet de politiek."