Brussel betreurt de helft van de corona-overlijdens tot nu toe, maar die cijfers geven een vertekend beeld

Het coronavirus heeft al 67 dodelijke slachtoffers gemaakt in ons land. "Het is hard, en elk overlijden is er één te veel, maar puur statistisch gezien verwachten we dat wel", vertelt Erika Vlieghe, hoofd van de dienst Infectieziektes van het UZ Antwerpen, in "De ochtend".

"We dubbelchecken alles, en daarom komen de data soms met een dag vertraging en komt alles op een hoopje terecht", legt Vlieghe uit. De cijfers per dag kunnen zo een vertekend beeld geven, waardoor er plots een hele brok overlijdens bij lijkt te komen, terwijl die doden niet per se allemaal in eenzelfde dag gevallen zijn. "Maar natuurlijk blijft de toename van overlijdens zorgwekkend. We zien nu ook dat er meer doden bijkomen buiten de ziekenhuizen, bijvoorbeeld in woonzorgcentra."