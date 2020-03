Europees president Charles Michel pleit voor Europees crisiscentrum: "Er is een gebrek aan eenheid van commando"

“We hebben een paar instrumenten, maar de crisis van vandaag toont dat het in de toekomst cruciaal zal zijn om bij een internationale of Europese crisis meer middelen in handen te hebben”, zei Michel via een videoverbinding in “De zevende dag”.

Concreet denkt Michel er ook aan om een Europese civiele bescherming op te richten. Volgens de liberaal toont de situatie in Spanje en Italië aan dat het belangrijk is om in crisissituaties Europees materieel achter de hand te hebben.”

Bekijk hier het gesprek met Charles Michel in "De zevende dag":