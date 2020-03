"Financiële bazooka": gezinnen met corona-impact moeten woonlening tot september niet betalen, ook uitstel voor bedrijven

"Verliezen tot en met 3 procent van de uitgeschreven kapitalen worden volledig ten laste genomen van de financiële sector", zegt De Croo. "De verliezen tussen drie en vijf procent worden gedeeld: voor de helft door de overheid en voor de helft door de financiële sector. Verliezen die nog groter zijn, worden voor 80 procent door de overheid betaald, en voor 20 procent door de financiële sector."

Dat komt erop neer dat de banken het grootste risico voor die leningen zullen dragen. De Croo: "De financiële crisis uit 2008 en 2009 zorgde voor een totaal verlies van 1 procent. De financiële sector zal dit dus dragen tot een crisis die drie keer zo groot zou zijn als die van 10 jaar geleden. Mochten we dieper gaan dan dat, is het in mijn ogen logisch dat we als overheid tussenkomen."