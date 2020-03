Ontspanning, routine en een luisterend oor: het Rode Kruis geeft tips om mentaal gezond te blijven in coronatijden

Het Rode Kruis komt met tips om tijdens de coronacrisis mentaal gezond te blijven, in samenwerking met de Vlaamse en federale overheid. "De volgende dagen en weken zal onze mentale gezondheid steeds belangrijker worden", zegt Vlaams minister van Welzijn Wouter Beke (CD&V). Door de maatregelen om de verspreiding van het virus in te perken, leven we veel meer in afzondering. "Onzekerheid en angst steken de kop op, zeker bij mensen die er alleen voor staan", klinkt het.