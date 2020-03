Hoogstraten sluit sluipwegen richting Nederland af met containers

Nu de kleinere toegangswegen afgesloten zijn, wordt al het verkeer uit Nederland en België omgeleid naar de grote controlepunten, waar de politie kan kijken of je verplaatsing noodzakelijk is. Burgemeester Van Aperen begrijpt dat dit geen fijne maatregel is voor de landbouwers die velden hebben in beide landen en die gewend zijn om de kleine wegen te gebruiken. Hij roept op tot solidariteit. "De maatregelen die de federale overheid oplegt, zijn hard, maar nodig. Iedereen moet zijn steentje bijdragen, zodat we samen het coronavirus kunnen overwinnen."

Ook op andere plaatsen in onze provincie, zoals in Mol en Essen, wordt er op de Belgisch-Nederlandse grens gecontroleerd door de politie.