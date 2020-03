Door de uitzonderlijke omstandigheden, worden steeds meer mensen en organisaties creatiever. Zo kunnen kinderen bijvoorbeeld de komende weken niet naar de jeugdbeweging, maar daar hebben ze op veel plaatsen iets op gevonden. De leiding verzint wekelijks een opdracht die online kan worden uitgevoerd. Hier in het Oost-Vlaamse Landegem was de eerste opdracht best uitdagend, zoals u in bovenstaande video kunt zien.