Hoe zeg je “corona” in het Pools? Lees hier alle maatregelen én advies in meer dan 10 talen 

Gisteren bleek dat een groot deel van de patiënten in het Ziekenhuis Oost-Limburg in Genk Turkse roots heeft. “Niet abnormaal en zeker geen reden tot paniek”, meldde het ziekenhuis, maar minister van Samenleven Bart Somers (Open VLD) startte toch meteen een campagne.

Het Agentschap Inburgering en Integratie, het Minderhedenforum en enkele influencers uit de Turkse gemeenschap zullen op zijn vraag mensen uit de gemeenschap actief contacteren. “Ook enkele moskeeën delen informatie via een netwerk van Whatsapp-groepen die de mensen rechtstreeks moeten bereiken”, laat het kabinet weten in een persbericht.

Daarnaast blijkt ook de mortaliteit in Brussel hoog. Ongeveer de helft van de coronadoden komt uit Brussel. Volgens Erika Vlieghe, hoofd van de Dienst Infectieziekten in UZ Antwerpen en lid van het corona-comité, zijn de cijfers momenteel te laag om daarover conclusies te trekken. Maar sowieso kunnen we “nog beter ons best doen en groepen bereiken die we moeilijk bereiken”, zegt ook viroloog Marc Van Ranst in “De zevende dag”. Vandaar dat ook de VRT nu fiches in verschillende talen verspreidt.

Lees hier alle informatie na in verschillende talen, of stuur ze door naar anderstalige kennissen. U vindt nog meer talen terug op de website van het Agentschap Inburgering en Integratie. Daar wordt de info ook geüpdatet als de maatregelen worden verlengd, of veranderen.